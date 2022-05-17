أول تعليق من وزير الخارجية الإيراني بعد زيارته إلى الإمارات

2022/05/17 | 07:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن زيارته إلى الإمارات للتعزية بوفاة الرئيس الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمثابة "صفحة جديدة" بالعلاقات بين البلدين

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