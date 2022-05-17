أميركا تعلن اختبار صاروخ أسرع من الصوت خمس مرات

2022/05/17 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت القوات الجوية الأمريكية عن اختبار ناحج لنموذج أولي لصاروخ فرط صوتي، في إطار برنامج “ARRW” (سلاح جوي للرد السريع).وقالت القوات الجوية في بيان، إن القاذفة الاستراتيجية التابعة لسلاح الجو من طراز “Boeing B-52H Stratofortress”، “أطلقت بنجاح”، يوم السبت الماضي، صاروخا أسرع من الصوت من نوع “AGM-183A” تم تطويره في إطار برنامج “ARRW” قبالة سواحل […]

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