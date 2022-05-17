الطفولة وعلاقتها بالتذوق الجمالى - محمد فُتوح

2022/05/17 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_فُتوح -------------------------------- قد يتشكك البعض ، فى قدرة الطفل على تذوق الجمالَ ، بحجة أن الطفل ، لا يمتلك الخبرة الكافية ، للتعرف على مواطن الجمال ، والقُبح ، فيما يُعرض له ، من أشكال جمالية ، سواء فى الطبيعة ، أو فى الفن . لقد دلت نتائج التجارب النفسية على أن الأطفال الذين تترواح أعمارهم بين الثانية والثالثة ، يعتمدون فى اختيارهم للأشياء ، على أشكالها قبل اعتمادهم فى الاختيار على ألوانه ......





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