مع الإدارة السعودية.. نيوكاسل يكسر رقما عمره 8 سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز

2022/05/17 | 08:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسر نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رقما عمره 8 سنوات بعد فوزه مساء الإثنين على أرسنال، وذلك عبر وصوله إلى أكبر عدد نقاط له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2013/2014

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