واشنطن تخفّف عقوباتها السابقة ضد كوبا

2022/05/17 | 08:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت الولايات المتحدة أنها رفعت عن كوبا جزءا من العقوبات التي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أعادت فرضها، منوهة بأنها تشمل إجراءات الهجرة وتحويل الأموال والرحلات الجوية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن إدارة بايدن ستعيد خصوصا العمل ببرنامج تم تعليقه منذ سنوات ويسهل إجراءات الهجرة إلى الولايات المتحدة لأفراد من عائلة واحدة (لم الشمل).

ووعدت إدارة الرئيس بايدن أيضا بأن تزيد قدرة دبلوماسييها في هافانا على معالجة طلبات الحصول على تأشيرات للسفر إلى الولايات المتّحدة.

وبموجب الإجراءات التي أعلنت عنها واشنطن، سيتم أيضا إلغاء الحد الأقصى للأموال التي يمكن للأفراد إرسالها لذويهم من الولايات المتحدة إلى كوبا والمحدّد سابقا بألف دولار كل ثلاثة أشهر لكل مرسل/مستلم، كما سيتم كذلك السماح للأفراد بإرسال أموال إلى أشخاص في الجزيرة لا تربطهم بهم روابط أسرية.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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