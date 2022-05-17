صحيفة: علم المثليين ربما تسبب في غياب نجم باريس سان جيرمان

2022/05/17 | 08:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعمت وسائل إعلام فرنسية أن النجم السنغالي، إدريسا غانا غاي، قد غاب عن المشاركة مع فريقه، باريس سان جيرمان، في الدوري الفرنسي بسبب وجود ألوان علم المثليين على قميص الفريق.

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