مجهولون يفتحون النار على 3 اشخاص في الديوانية

2022/05/17 | 08:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الثلاثاء، بقيام مجهولين بفتح نيران اسلحتهم على ثلاثة أشخاص في محافظة الديوانية.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “ثلاثة أشخاص أُصيبوا بطلق ناري في منطقة حي العصري بمحافظة الديوانية من قبل اشخاص يستقلون دراجة نارية.وأضاف أن”شرطة النجدة تمكنت من القبض على الجناة.

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