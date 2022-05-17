مصدر يكشف طبيعة صوت انفجار النجف

2022/05/17 | 08:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر امني اليوم الثلاثاء، طبيعة الانفجار الذي صوت صوته بمحافظة النجف.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “صوت الانفجار الذي سمع وسط النجف ناتج عن انفجار قنبلة يدوية خلال مداهمة القوات الامنية وكرا لعصابة مخدرات وسط المدينة.

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