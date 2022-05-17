كارثة مأساوية.. وفاة رجل ونجله بسبب العاصفة الترابية في اقليم كردستان

2022/05/17 | 08:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت إدارة مستشفى “الشهيد ھژار” في إدارة منطقة “كرميان” في إقليم كردستان، يوم الثلاثاء، بتسجيل حادثة “نادرة” من نوعها بقسم الطوارئ بوفاة رجل ونجله اختناقاً جراء الغبار الكثيف الذي يجتاح المنطقة.وقالت إدارة المستشفى في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز انه “بعد وفاة الأب، ونقله إلى المستشفى من قبل ابنه ومساعدة الأطباء والكوادر […]

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وفاة رجل ونجله بسبب العاصفة الترابية في اقليم كردستان أولاً على ايرث نيوز.

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