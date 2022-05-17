الأهلي المصري يوجه رسالة لليفربول ومحمد صلاح.. فما السبب؟

2022/05/17 | 08:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت إدارة نادي الأهلي المصري بما صنعهُ نادي ليفربول الإنجليزي ونجمه محمد صلاح مع مؤمن زكريا، من خلال احتفالهما مع اللاعب بتحقّيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي داخل غرفة الملابس يوم السبت الماضي

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