صحة كربلاء تعلن حصيلة حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية

2022/05/17 | 09:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

اعلنت صحة كربلاء، اليوم الثلاثاء، ايتقبالها قرابة 300 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية وتؤكد جهوزيتها لأية حالات طارئة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن " العاصفة الترابية البلاد ، اجتاحت المحافظة وإستمرت لساعات طوال".

واضافت ، ان "ملاكات دائرة الصحة كربلاء المُقدسَة ، تواصل العمل والجهود لتقديم افضل الخدمات لمُراجعي المؤسسات الصحية ، كلا حسب عنوانه الوظيفي".

واكد، ان "هناك إستنفاراً تاماً ، والجميع على أهبة الإستعداد لأية حالة طارئة حيث استقبلت مستشفيات المحافظة 298 حالة ، مُوزعين بين 175 رجال ، و58 أطفال، و 65 إناث من جراء العاصفة الترابية".

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