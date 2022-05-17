بسبب الغبار الكثيف.. وفاة أب وابنه في منطقة بإقليم كوردستان

2022/05/17 | 09:17 - المصدر: وكالة خبر

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أفادت إدارة مستشفى “الشهيد ھژار” في إدارة منطقة “كرميان” في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بتسجيل حادثة “نادرة” من نوعها بقسم الطوارئ بوفاة رجل ونجله، واصفة الحادثة بأنها “كارثة مأساوية” لأسرة فُجعت لوفاة شخصين من أفرادها خلال دقائق.

وقالت إدارة المستشفى في بيان اليوم، انه بعد وفاة الأب، ونقله إلى المستشفى من قبل ابنه ومساعدة الأطباء والكوادر الصحية في المستشفى لإعادة الحياة له مع شديد الأسف بعد وفاة الأب بأقل من بضع دقائق توفي الابن.

وكان قسم الطوارئ في المستشفى ذاته استقبل ليلة أمس 40 شخصاً لتلقي العلاج اللازم بسبب الغبار الكثيف الذي يجتاح المنطقة، وفقا للبيان.

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