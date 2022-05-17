النفط يتراجع مع سعي الاتحاد الأوروبي لحظر الواردات الروسية

2022/05/17 | 09:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع مقاومة المجر لمسعى في الاتجاه الأوروبي يهدف لحظر واردات النفط الروسية، في خطوة قد تؤدي لتراجع الإمدادات العالمية، فضلا عن إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.2% إلى 114.02 دولارا للبرميل .

ونزلت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.3% إلى 113.85 دولارا للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من 2% أمس الاثنين في أعقاب قفزة بنسبة 4% يوم الجمعة.

وفشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين في جهودهم للضغط على بودابست لتغيير موقفها الرافض لمقترح فرض حظر نفط على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ويتطلب تمرير هذا المقترح موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.

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