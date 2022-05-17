باحث يكشف عن طريقة لفتح سيارات تسلا وإدارة المحرك

2022/05/17 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف أحد الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني عن إمكانية استغلال اللصوص للتكنولوجيا الحديثة لدخول بعض طرازات سيارة تسلا الكهربائية والانطلاق بها.ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن سلطان قاسم خان، المستشار الأمني لمجموعة “إن سي سي غروب” للأمن ومقرها مانشستر، قوله إنه من الممكن اختراق طرازي “تسلا اس” و”تسلا واي”، ويمكن لأي لص أن […]

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