شاهد وصول وحدة عسكرية أوكرانية إلى حدود روسيا.. وهذه رسالتهم إلى زيلينسكي

2022/05/17 | 09:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول الوحدة الأوكرانية الشرقية إنها وصلت إلى الحدود الروسية شمالي خاركيف، والفيديو الذي نشرته الوحدات يظهر مجموعة صغيرة تسيطر على أرض على طول الحدود هناك وهي تحمل عصا زرقاء وصفراء.

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