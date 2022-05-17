القبض على متهم أطلق النار على ثلاثة أشخاص في الديوانية

2022/05/17 | 09:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة الديوانية، الثلاثاء، القاء القبض على أحد الأشخاص بعد قيامه بإطلاق نار على 3 مواطنين.

وقالت المديرية في بيان، إنه “بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم الزركاني، تمكن ابطال دوريات نجدة الديوانية وفي ساعات متأخرة من الليل وبعد جهد مميز وكبير يستحق التقدير من القاء القبض على أحد الأشخاص الذي كان يستقل حينها دراجة نارية بعد قيامه بإطلاق النار على 3 أشخاص بواسطة مسدس في منطقة حي العصري”.

ولفتت إلى أن “إطلاق النار أدى إلى إصابة الأشخاص الثلاثة في مناطق مختلفة من اجسامهم وتم على إثرها نقلهم إلى مستشفى الديوانية التعليمي لتلقي العلاج”.

وتابعت “من جانبها باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الموضوع من أجل التعرف على أسباب الحادث”.

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