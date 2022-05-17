البصرة.. تعرض مكتب برلماني لهجوم مسلح

2022/05/17 | 09:24 - المصدر: وكالة خبر

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افاد عضو مجلس النواب العراقي علاء الحيدري يوم الثلاثاء بتعرض مكتبه في محافظة البصرة إلى عيارات ناريّة تم إطلاقها من قبل مجهولين.

وذكر بيان صادر عن الحيدري، أن مكتبه تعرّض في تمام الساعة الـ11 من مساء أمس (الاثنين) إلى استهداف إجرامي بأسلحة خفيفة،.

وأشار المكتب الإعلامي للنائب نقلا عن لسانه: إن هذه الاعتداءات الجبانة لن تثنينا عن إكمال المسيرة التي بدأنا بها للدفاع عن حقوق المظلومين والمهمّشين و شرائح محافظة البصرة الفيحاء كافة.

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