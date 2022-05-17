بايدن يدرس زيارة المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

2022/05/17 | 09:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

قالت مصادر في الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن سيئول وواشنطن تدرسان تنظيم زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين بين الكوريتين.

ومن المقرر أن يزور بايدن كوريا الجنوبية في الفترة من 20 إلى 22 ايار لإجراء لقاء قمة مع الرئيس، يون سيوك يول، ثم يتوجه إلى طوكيو في يوم 22 من الشهر نفسه للمشاركة في اجتماع "كواد" الرباعي الأمني، مع قادة أستراليا والهند واليابان.

وأظهرت كوريا الشمالية بوادر استعدادها لإجراء تجربة نووية مؤخرا، مما يلفت الانتباه إلى أن بايدن قد يوجه أثناء زيارته لهذه المنطقة رسالة تدعو بيونغ يانغ إلى الامتناع عن "الاستفزازات".

ويرى مراقبون أنه إذا تم تحقيق هذه الزيارة، يمكن أن تكون بمثابة فرصة لبايدن للحصول على فهم أفضل لواقع الأمن في شبه الجزيرة الكورية، والتأكيد مجددا على التضامن في التحالف بين سيئول وواشنطن، وسط مخاوف بشأن تجربة نووية محتملة لبيونغ يانغ.

وزار العديد من الرؤساء الأمريكيين السابقين الزائرين لكوريا الجنوبية، هذه المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين.

المصدر: روسيا اليوم

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