2022/05/17 | 09:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت، الثلاثاءن مواجهات في طرابلس بعدما أعلنت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان دخولها إلى العاصمة طرابلس، مقر حكومة منافسة برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتي ترفض التخلي عن السلطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبيا.. مواجهات بعد إعلان الحكومة الموازية في الشرق دخول طرابلس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليبيا.. مواجهات بعد إعلان الحكومة الموازية في الشرق دخول طرابلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).