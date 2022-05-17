مسلحون يهاجمون مكتب أحد النواب في البصرة

2022/05/17 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمهاجمة مكتب النائب عن الاطار التنسيقي علاء الحيدري، من قبل مجهولين في البصرة.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "مجهولين يستقلون مركبتين إحداهما نوع سوناتا والأخرى نوع بيك اب يفتحون نيران أسلحتهم صوب مكتب النائب عن البصرة عن الاطار التنسيقي علاء الحيدري وسط محافظة البصرة".

وبين أن "الهجوم أسفر عن خسائر مادية فقط، دون تسجيل أي خسائر بشرية، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيق بالحادث".

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