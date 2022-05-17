الجيش الإسرائيلي: محاولة طعن جنود في نابلس وإطلاق النار على المنفذ وتحييده

2022/05/17 | 09:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن لجنود إسرائيليين عند مدخل مدينة نابلس الثلاثاء

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