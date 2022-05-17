في حالة نادرة.. وفاة اب وابنه جراء العاصفة الترابية في كردستان

2022/05/17 | 09:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كارثة مأساوية.

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