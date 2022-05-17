المنافذ: إخلاء 52 حاوية خطرة في ميناء أم قصر الجنوبي

2022/05/17 | 09:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إخلاء 52 حاوية خطرة في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر عدنان الوائلي، في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إخلاء 52 حاوية خطرة في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي".

وأعلنت خلية الإعلام الحكومي، يوم أمس الاثنين، مباشرة مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي بإخلاء (20) حاوية متروكة تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء من دون مراجعة أصحاب العلاقة، وتحتوي على مواد كيمياوية خطرة.

وبيّنت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "هذا الإجراء جاء بإشراف مباشر من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي، واستنادا إلى الأمر الديواني المرقم (18) لسنة 2022".

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