التلفزيون الإيراني يؤكد: اعتقال مواطنين فرنسيين بتهمة المشاركة في الاحتجاجات

2022/05/17 | 09:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، اعتقال مواطنين فرنسيين اثنين، قائلا إنهما التقيا معلمين محتجين وشاركا في احتجاج ضد الحكومة.

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