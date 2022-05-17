غبار وارتفاع بدرجات الحرارة.. توقعات طقس العراق خلال الأيام المقبلة

2022/05/17 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة ، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة بدءاً من يوم الجمعة المقبل.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ،أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".وبين أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً ويتحول الى مغبر في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أنحاء البلاد ".وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع البلاد".

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