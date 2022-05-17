2022/05/17 | 10:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8LDW3X3Yauo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | موجز اخبار الصباح من وان نيوز 2022/5/17 | رندا السلطان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | موجز اخبار الصباح من وان نيوز 2022/5/17 | رندا السلطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).