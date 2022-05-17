لجنة ايزو الطاقة الساند للمبادرة الوطنية وتقليل الانبعاثات تباشر بالعمل لدعم الطاقة

2022/05/17 | 10:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، أن لجنة فريق ايزو الطاقة الساند للمبادرة الوطنية وتقليل الانبعاثات باشرت بالعمل لـ “دعم الطاقة”.وذكر المجلس في بيان تلقته “ايرث نيوز” أن “مجلس القضاء الاعلى شكل (لجنة فريق ايزو الساند للمبادرة الوطنية وتقليل الانبعاثات) بعضوية مجموعة من الإختصاصات المختلفة، يتولى مهمة تحقيق اهداف المبادرة في ترشيد […]

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