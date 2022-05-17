بـ4 رصاصات في الرأس.. مقتل سائق 'تك تك' في بغداد

2022/05/17 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغداداقدم مسلحين مجهولين، اليوم الثلاثاء، على قتل شخص يستقل دراجة نارية (تك تك) ضمن ناحية الوحدة في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "مسلحون مجهولون اقدموا على قتل شخص يستقل دراجة نارية (تك تك) ضمن ناحية الوحدة في بغداد"، مبينا انه "تم اصابته باربع اطلاقات نارية بمنطقة الرأس ولاذوا بالفرار".

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