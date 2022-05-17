رواية راحلون رغما عن انوفهم - الجزاء الاول - صبيحة شبر

2022/05/17 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبيحة_شبر راحلون رغما عن انوفهم(1) يطول غيابي عن الأصدقاء في صوفيا ، تهاتفني الحبيبة شهد ، طالبة مني ان اعود الى الأحباب ، فقد طال بعادي عنهم ، تخبرني انها مشتاقة لي محتاجة لوجودي بينهم ، وتعلمني ان امها بحاجة لي في هذا الوقت العصيب ، وانه حرام علي ان اتركها بلا سبب تعاني الغربة ، وتذكرني شهد ان امها قد قدمت لي الكثير وانا قابلت معروفها بالهجران ، لأول مرة في حياتي تحدثني شهد لائمة ......





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