المجتمع الروسي وحرب -بوتين- في أوكرانيا : بين البروبكاندا والشكوك والصمت المطبق - مرزوق الحلالي

2022/05/17 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرزوق_الحلالي ما هو الموقف الرسمي الروسي حول دعم الرأي العام الروسي لـ "العملية الخاصة في أوكرانيا"؟لماذا البيانات الرسمية تتجنب الحديث عن الموقف الفعلي للمجتمع الروسي حول الحرب؟هل هناك في روسيا من يعارضون الحرب في أوكرانيا؟ وما هي الآفاق المحتملة؟ منذ أواخر فبراير 2022 ، ومع إعادة إطلاق عنان حرب موسكو ضد أوكرانيا ، شكك المجتمع الدولي كثيرا في الرأي العام الروسي المعلن وسعى إلى معرفة موقف ال ......





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