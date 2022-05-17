النسيـج والجلـود تطـرح منتجات جديدة إلـى الأسـواق المحليـة

2022/05/17 | 10:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عن طرح موديلات جديدة ومُتنوعة من مُنتجاتهـا .وقال مُدير عام الشركة فـواز مفلـح درك في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “قاعة التحدي التابعة لمصنع الألبسة الجاهزة في الموصل باشرت بإنتاج ملابس أطفال مُتنوعة وكميات من الوسائد التي تتميز بجودتها العالية وأسعارها […]

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