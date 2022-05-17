العلماء يوضّحون كيفية غسل لحم الدجاج بأمان

2022/05/17 | 10:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنصح كل من NHS في المملكة المتحدة وإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة بعدم غسل الدجاج النيء، لكن الأبحاث الحديثة أظهرت أن 25% من الناس ما زالوا يفعلون ذلك.ويمكن أن ينشر الغسيل البكتيريا الضارة من الدجاج إلى الأطعمة أو الأواني الأخرى في المطبخ، ويمكن أن يعرضك لخطر التسمم الغذائي.وقال خبير النظافة الغذائية، آدم […]

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