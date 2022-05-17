أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم .. علامة خطيرة تظهر في الساقين

2022/05/17 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يؤدي ترك مستويات الكوليسترول

المرتفعة دون علاج إلى نقص تروية

الأطراف وتقييد تدفق الدم إلى الساقين

لدى المصابين بارتفاع نسبة الكوليسترول

في الدم، وهذا يحدث دون أن يدق الجسد

أجراس الإنذار قبلها،

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