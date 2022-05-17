الوفد الخليجي:النسخة 25 ستنطلق في البصرة بالسادس من كانون الثاني المقبل

2022/05/17 | 11:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الأمين العامّ لاتحادِ كأس الخليج العربي لكرةِ القدم جاسم الرميحي عن جاهزيّةِ البصرة لتَضييفِ خليجي 25، مشيراً إلى إن البطولة ستنطلق في السادس من شهر كانون الثاني 2023.

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