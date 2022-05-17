2022/05/17 | 11:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر أمين عام حركة إنجاز باقر جبر الزبيدي، اليوم الثلاثاء، من الفوضى التي يراهن عليها البعض من اجل عملية تغيير “انقلاب ابيض”، فيما تحدث عن الدعوات لحل البرلمان وإعادة الانتخابات.وقال الزبيدي في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “تتصاعد الازمة السياسية بدون وجود رؤية حقيقية لحل ينهي دوامة الخلاف وقد حذرنا مرارا […]

ظهرت المقالة بسبب عجز مكون عن تأدية واجبه الدستوري..



الزبيدي يحذر من “فوضى” و”انقلاب ابيض” أولاً على ايرث نيوز.

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