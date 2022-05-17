2022/05/17 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AotC-t_6VMM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الابيض : ايران ستنهار قبل العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد الابيض : ايران ستنهار قبل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).