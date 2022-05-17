الطرف الأخر يديرها.. مشعان الجبوري يهاجم المحكمة الاتحادية ويقسو على

2022/05/17 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادهاجم رئيس حزب الوطن، مشعان الجبوري، اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية العليا بعد قرارها الأخير القاضي بسحب عضويته من مجلس النواب، فيما ادعى انها كانت تدار من قبل تحالف العزم.وقال الجبوري في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وتابعتها (بغداد اليوم): "حين كنت حليفاً للطرف الاخر كنت مستوفي لشروط العضوية وتم تجاهل كل الاباطيل التي يروجها المنافسين".واضاف: "وعندما وجدت ان مصلحة الناس الذين امثلهم هي في التحالف مع طرف سياسي اخر وجدت المحكمة الاتحادية اني فاقد لشروط عضوية مجلس النواب الذي كنت نائب فيه منذ المجلس الوطني المؤقت ولخمس دورات!؟".يذكر ان الجبوري كان عضواً في تحالف العزم قبل ان ينتقل الى تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر.

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