تفاصيل لقاء القوة الجوية والشرطة

2022/05/17 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

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سيكون الشارع العراقي على موعد مع ديربي العاصمة بغداد بين فريقي القوة الجوية والشرطة .

وستقام المباراة على ملعب الشعب الدولي في الساعةِ الثامنة مساءً.

وهذه المباراة هي مؤجلةٍ من الجولةِ السابعة والعشرين لمنافساتِ الدوري الممتاز.

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