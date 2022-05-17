الداخلية توضح حقيقة تطبيق نظام البديل لمنتسبيها

2022/05/17 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة بدء تطبيق نظام البديل في تشكيلاتها.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنه لـ (بغداد اليوم)، انه "لم يصدر اي بيان رسمي من وزارة الداخلية حول بدء تطبيق نظام البديل وكل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن بدء تنفيذه غير دقيق".

واضاف، انه "في حال تم استحصال الموافقات لتنفيذ نظام البديل سيتم اعلان الامر في بيان رسمي على مواقع وزارة الداخلية ويجري ابلاغ كل التشكيلات، مؤكدا ان "الوزارة تعتمد الشفافية واي قرار يصدر يتم اعلانه بكتب رسمية لتشكيلاتها حيال البديل او غيره من الملفات الأخرى".

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