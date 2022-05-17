دولة القانون: التحالف الثلاثي انفض وانتهى

2022/05/17 | 11:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء، ان التحالف الثلاثي فض وانتهى بعد خروج التيار الصدري وذهابه باتجاه المعارضة، فيما أشار الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحمل مسؤولية الانسداد السياسي.وقال الحمامي في حوار متلفز اطلعت عليه وكالة /المعلومة/، ان ” التحالف الثلاثي المكون من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة، والحزب […]

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