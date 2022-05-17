الموارد تبشر بقرب عودة المياه الى حمرين

2022/05/17 | 11:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، عن قرب عودة المياه من جديد إلى بحيرة حمرين خلال المدة المقبلة من خلال إطلاقات سد دربندخان الهادفة لتوليد الطاقة الكهربائية منه صيفاً.

وقال المستشار في الوزارة عون ذياب عبد الله ، إن “بحيرة حمرين تسير نحو الجفاف بسبب الانخفاض الحاصل بمناسيب المياه بشكل حاد، ولم يبقَ فيها كمياه سوى 134 مليون متر مكعب”.

وتوقع ذياب، “تحسن الخزين المائي لها عند إطلاق كميات وافرة من سد دربندخان لتوليد الكهرباء منه من خلال محطته الكهرومائية”.

من جانبه أعلن مدير سد حمرين شعبان جاري عيفان أن “إدارة الموارد المائية في إقليم كردستان، رفعت كميات المياه المطلقة إلى بحيرة حمرين من سد دربندخان منذ بداية الشهر الحالي، من 30 إلى 50 متراً مكعباً في الثانية والتي يصل منها إلى البحيرة بالفعل 44 متراً مكعباً فقط، بسبب كثرة التجاوزات بعد سد دربندخان”.

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