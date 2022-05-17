2022/05/17 | 11:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعاعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في مؤتمر صحافي أسماء الفائزين في دائرتين انتخابيتين.واعلن مولوي اسماء الفائزين في دائرة الشمال الثانية وبيروت الثانية.واظهرت النتائج الللبناني حتى الان فوز المرشحون المستقلون بـ13 مقعدا على الأقل في البرلمان اللبناني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية اللبناني يعلن اسماء الفائزين في دائرتين انتخابيتين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية اللبناني يعلن اسماء الفائزين في دائرتين انتخابيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).