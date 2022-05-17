2022/05/17 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم في زاوية الغرفة المعتمةيستلقي التمساح يستلقيبتعب على السريريحدق في السقفالفيل الأزرقكان محاصرا في بروازمعلقا بمسمار على الجداروالذئب المرقطجالسا على الكرسي العتيقمرفقيه على الطاولةيتحدث بصوت خافتوينظر خلسة من النافذةإلى الطريقينتظر الفضيحة القادمةيتلذد بساعات الفراغيشعل عود ثقاب في العتمةلإشعال سيجارةويطلب قهوةوكأس من الما ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلم الذئاب المرقطة - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلم الذئاب المرقطة - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).