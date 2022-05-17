ألا يكفي تجربة حكم استمر تسعة عشر عاماً ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2022/05/17 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي ليت السياسيون الذين مارسوا الحكم في العراق للفترة منذ عام/ 2003 إلى الآن يستمعون إلى المحللين والمعلقين والسياسيين من خلال الفضائيات العراقية عن السلبيات التي أفرزتها حكوماتهم ومسؤولياتهم عما أوصل العراق على ما نحن عليه الآن.



ليس العبرة أن يتولى الإنسان السلطة ويحمل صفة وزير أو رئيس الوزراء أو أي منصب في الدولة وإنما العبرة بالنتائج التي تفرزها سلطة الحكم للشعب ومصالحه.



الإمام صوت العدالة الإن ......





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