التربية تصدر تعليمات خاصة بمهام تولي ادارة المراكز الامتحانية

2022/05/17 | 11:50 - المصدر: وكالة خبر

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اصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، اعماما الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات، بخصوص المؤهلات المطلوبة بتولي مهام ادارة المراكز الامتحانية .

وقالت الوزارة في بيان ان، “المديرية العامة للتقويم والامتحانات ، وجهت المديريات العامة للتربية كافة ،بعدم تكليف مدير المدرسة والمعاونين والمدرسين والمعلمين ممن لديهم عقوبات امتحانية في أي عام دراسي سابق ، بمهام ادارة المراكز الامتحانية أو المراقبات للامتحانات العامة، وستتحمل اللجان الفرعية في مديرياتكم العامة المسؤولية في حال عدم التقيد بما تقدم.

وأضافت، ان “هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة التعليمات التي تصدرها المديرية للحفاظ على رصانة وسمعة الامتحانات التي تعتبر العمود الفقري للعملية التربوية والتعليمية في العراق.

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