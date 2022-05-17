قرب مرقد الإمام الحسين.. اندلاع حريق بصحن العقيلة في كربلاء

2022/05/17 | 11:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق قرب مرقد الإمام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة.

وقال المصدر إن “حريقا اندلع في صحن العقيلة قرب مرقد الإمام الحسين (ع) في محافظة كربلاء”.

وأشار الى أن “الصحن الذي نشب فيه الحريق لا زال قيد الإنشاء”.

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