ذي قار تعلن ارتفاع الاصابات بالحمى النزفية

2022/05/17 | 12:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوضع لا يزال خطرا.

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