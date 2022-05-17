وزير الداخلية اللبناني يعلن أسماء الفائزين في دائرتين انتخابيتين

2022/05/17 | 12:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في مؤتمر صحافي أسماء الفائزين في دائرتين انتخابيتين.وهذه الأسماء هي للفائزين في دائرة الشمال الثانية وبيروت الثانية.وأظهرت نتائج الانتخابات اللبنانية حتى الآن فوز المرشحين المستقلين بـ13 مقعداً على الأقل في البرلمان اللبناني.

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