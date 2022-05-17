بعيدا عن الأوهام والمراهنات الخاطئة / المطلوب موقف متوازن من الحرب في أوكرانيا* - رشيد غويلب

2022/05/17 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب يبدو ان الحرب في أوكرانيا تتحول بشكل متزايد الى حرب طويلة الأمد بين الغرب مجتمعا وروسيا على الأراضي الأوكرانية، وعلى حساب سكانها.



وبموازاة ذلك تغيرت أهداف تزويد اوكرانيا بالأسلحة: من الدعم العسكري ضد العدوان إلى إضعاف دائم لروسيا وتغيير النظام فيها.



وتجاوز جنون الصراع على الهيمنة ما كان غير معقول ، فتصاعدت المطالبات الصريحة من مراكز قرار، وأحزاب يمنية تقليدية ومتطرفة، ومؤسسات إعلامية غربية، بمشار ......





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