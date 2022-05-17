مشعان يشعل حربا جديدة بين الخنجر والحلبوسي والاخير يستعين بالفحل

2022/05/17 | 12:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افرز قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالغاء عضوية مشعان الجبوري من مجلس النواب بسبب التزوير ازمة جديدة بين القوى السياسية، حيث شرع بدر الفحل وهو قيادي في تحالف الحلبوسي بانهاء ازمة مقدام الجميلي المرشح المجتث لقطع الطريق امام قتيبة الجبوري.وقال مصدر سياسي مطلع في تصريح لـ/المعلومة/ ان “بدر الفحل وبحكم وظيفته المهمة في […]

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